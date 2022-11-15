الملك مهنئا نبيل بنعبد الله: متمنياتنا لك بكامل التوفيق

2022-11-15 / 14:15
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية.

وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن تهانئه لبنعبد الله بمناسبة تجديد الثقة في شخصه على رأس الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، خلال مؤتمره الوطني الحادي عشر.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “وإذ نعرب لك عن متمنياتنا بكامل التوفيق لتواصل النهوض بمهامك من أجل تعزيز مكانة حزبك في الساحة السياسية الوطنية، وتوطيد إسهامه الفاعل، على غرار الأحزاب الجادة، لما فيه صالح الوطن والمواطنين، فإننا نطلب منك إبلاغ سامي عبارات تقديرنا لجميع مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية”.

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تعليق واحد

  1. الحاج بن عبد الله و لا حول و لا قوة الا بالله قالك اليسار و الحداثة و الديموقراطية و تخراج العينين او ما كاين غي الحاج بن عبد الله

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