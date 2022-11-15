اتفاقية شراكة بين بنك المغرب ومكتب الصرف لتحسين جودة المعطيات

2022-11-15 / 09:41
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هبة بريس

وقع بنك المغرب ومكتب الصرف، الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تروم وضع إطار رسمي لتبادل المعطيات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ مشترك أن هذا الإطار الجديد سيمكن أيضا كلتا المؤسستين من تعزيز علاقات التعاون من خلال العمل معا على تحسين جودة المعطيات، وكذا تطوير الكفاءات في مجال الإحصائيات وتدبير المعطيات.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة مكونة من ممثلي الطرفين، تتولى تتبع تنفيذ خطة العمل المحددة، وفق وتيرة سنوية.

ويعكس توقيع هذا الاتفاق الإرادة المشتركة لكل من بنك المغرب ومكتب الصرف للنهوض بعلاقتهما التعاونية، خاصة في ما يتصل بتبادل التجارب والممارسات الفضلى وتعزيز موثوقية المعطيات.

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