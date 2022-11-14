توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا

هبة بريس _ و م ع

وقع راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والسيدة أورشكا كلاكوشار زوبانشيش رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا اليوم الاثنين بالرباط على مذكرة تفاهم حول التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وأفاد بلاغ للمجلس أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الصداقة، وتعزيز التفاهم المُتبادَل والتعاون، كما تنص على تشجيع التبادل البرلماني بين المجلسين على أعلى مستوى، وبين مجموعات الصداقة البرلمانية بالبلدين، وعلى مستوى الأُطُر العاملة بالمؤسستين التشريعيتين.

وذكر البلاغ أنه تم الاتفاق أيضا، على تكثيف التعاون، بما في ذلك تبادل المعلومات، والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات البرلمانية الدولية.

وسيعمل الطرفان، وفق البلاغ، على تبادل التجارب وإطلاع بعضهما البعض على الممارسات التشريعية في كل من مجلس النواب والجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا.

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