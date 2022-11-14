“لارام” تعزز عرضها في السوق التونسية

هبة بريس

عقدت شركة الخطوط الملكية المغربية، نهاية الأسبوع الماضي بتونس، لقاء عمل مع وكالات الأسفار التونسية، خصص لتقديم منتجات وخدمات الشركة الوطنية المغربية.

وكان هذا اللقاء فرصة للترويج لشبكة الخطوط الملكية المغربية بعد الرفع من عدد الرحلات الأسبوعية إلى 14 رحلة تربط بين الدار البيضاء وتونس تم تفعيلها منذ 29 أكتوبر الماضي، مما يوفر خيارات واسعة للمسافرين بين تونس والدار البيضاء.

ويتم، كذلك، توفير إمكانيات ربط متعددة للزبناء داخل السوق التونسية في اتجاه 16 مدينة مغربية و 23 وجهة إفريقية و 4 وجهات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية و 6 وجهات في شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الكناري.

وقدم الممثل الإقليمي للخطوط الملكية المغربية بتونس، السيد محمد عصام مصدق، خلال هذا اللقاء الذي حضره السيد حسن بن إبراهيم، مسؤول بمديرية المغرب والمغرب العربي، الشرق الأوسط وآسيا، وموظفي الممثلية الإقليمية للخطوط الملكية المغربية بتونس، بالإضافة إلى عدد من الشركاء، عرضا شاملا حول المنتجات والخدمات المبتكرة التي تقدمها الخطوط الملكية المغربية، كما سلط الضوء على مزايا تحالف « ون وورلد ».

وأبرز في هذا الإطار تطور شبكة الشركة، بالخصوص، من خلال افتتاح خط لواندا في إفريقيا و ثلاث وجهات بشبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الكناري (بورتو، إشبيلية و تينيريفي).

واطلع الشركاء التونسيون، كذلك، على منتجات الخطوط الملكية المغربية (الخدمات الأرضية وكذا على متن الطائرة، درجة الأعمال، ماجيك يونيفر، سفر فلاير) بالإضافة إلى خدمات أخرى للشركة والابتكارات الرقمية.

وبعد التذكير بأهمية السوق التونسية بالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية، قدم السيد مصدق روافد التعاون خلال سنة 2022 وسبل تعزيز الشراكة رابح-رابح مع الوكالات التونسية سنة 2023.

وأشار السيد مصدق إلى أن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على انضمام الخطوط الملكية المغربية للتحالف المرموق « ون وورلد » منذ فاتح أبريل 2020 والمزايا التي يوفرها للزبناء في السوق التونسية »، مسجلا أن الخطوط الملكية المغربية، عبر هذا التحالف، تربط تونس بشبكة جد واسعة.

ويضم تحالف « ون وورلد » 13 شركة طيران، ويلتزم بتقديم مستويات عالية من الخدمات وضمان الراحة إلى أكثر من 1000 وجهة في 170 دولة.

و تميز هذا اللقاء بحضور عدد كبير من الشركاء، الأمر الذي يعزز المكانة التجارية التي تحظى بها السوق التونسية لذى شركة الخطوط الملكية المغربية.

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