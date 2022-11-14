مونديال قطر.. مواصلة عملية المسح الأمني لتأمين الملاعب

2022-11-14 / 10:29
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية الأحد، مواصلة عملية المسح الأمني لملاعب كأس العالم 2022، ضد أسلحة الدمار الشامل للمواد الكيميائية والمشعة، وذلك قبل أسبوع من انطلاق البطولة العالمية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع جرى المسح بالتعاون مع اللجنة الأمنية للمونديال وبمشاركة القوات الصديقة والشقيقة، للمواد المشعة في استاد البيت، واستاد “974”.

وسيحتضن استاد البيت، الأحد المقبل، افتتاح بطولة كأس العالم بين قطر والإكوادور.

ويوم الأربعاء، بدأت وزارة الدفاع مسحا للمواد الكيميائية والمشعة على استادي “الجنوب” و”أحمد بن علي”.

وذكرت أن هذا الإجراء يأتي ضمن استعدادات وزارة الدفاع لتأمين بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لتأكيد خلو الملاعب من أي مواد كيميائية.

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