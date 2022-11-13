عاش في المطار 18 عاما.. وفاة الرجل الذي ألهم توم هانكس

2022-11-13 / 15:05
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هبة بريس _ متابعة

توفي الإيراني، مهران كريمي ناصري، في مطار شارل ديغول، الذي عاش فيه من عام 1988 حتى عام 2006.

الرجل الذي ألهم توم هانكس عام 2004 في فيلم “ذا تيرمينال”، أصيب بنوبة قلبية، السبت، حيث تم استدعاء خدمات الطوارئ لمساعدته، لكنها لم تستطع إنقاذه، وفقا لمسؤول بهيئة مطار باريس.

وعاش مهران كريمي ناصري في المبنى رقم 1 بالمطار من عام 1988 حتى عام 2006، بسبب مأزق قانوني متعلق بأوراق الإقامة.

ألهمت قصته عام 2004 توم هانكس، الذي لعب دور فيكتور نافورسكي ، وهو رجل محاصر في مطار جون كنيدي في نيويورك بعد رفض دخوله إلى الولايات المتحدة، لكنه غير قادر على العودة إلى وطنه.

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