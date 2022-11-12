انتخاب نبيل بنعبدالله لولاية رابعة على رأس حزب التقدم والاشتراكية

هبة بريس - الرباط

انتخب محمد نبيل بنعبدالله، مساء اليوم السبت 12 نونبر أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع.

وحصل بنعبد الله الذي تقدم للانتخابات بدون منافس على 415 صوتا من أصل 432 صوتا مقابل إلغاء 17 صوتا في المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد ببوزنيقة.

وانطلقت عملية انتخاب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مساء اليوم. وشرع مؤتمرو الحزب في المؤتمر 11 لحزب التقدم والاشتراكية، في التصويت على نبيل بنعبد الله مرشحا وحيدا.

وكان حوالي 1125 مؤتمرا، قد وقعوا عريضة تطالب بترشيح بنعبد الله لقيادة الحزب، وهو ما يشكل أغلبية ساحقة، في وقت ينص القانون الأساسي للحزب على جمع توقيعات في حدود 100 توقيع من 10 جهات لدعم أي ترشيح.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0