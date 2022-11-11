المغرب.. إحداث أزيد من 69 ألف مقاولة عند متم شتنبر 2022

هبة بريس _ وم ع

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 69.042 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ 47.527 وحدة والأشخاص الذاتيين (21.515).

وحسب القطاع، استحوذت التجارة على حصة 36.27 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17.78 في المئة)، والخدمات المتنوعة (17.51 في المئة)، والنقل (9.03 في المئة)، والصناعات (7.04 في المئة)، والفنادق والمطاعم (6.46 في المئة) وقطاع تكنولوجيات المعلومات والمواصلات (2.59 في المئة)، والفلاحة والصيد البحري (2.23 في المئة)، والأنشطة المالية (1.09 في المئة).

وحسب الشكل القانوني، فإن 62.8 في المئة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و36.8 في المئة شركات ذات مسؤولية محدودة و0.3 في المئة شركات مجهولة الإسم و0.1 في المئة شركات ذات إسم جماعي.

وبالنسبة للتوزيع الجهوي، فقد أظهر، من جانبه، هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بـ 19 ألفا و338 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (9.792)، والرباط – سلا – القنيطرة (9.239)، ومراكش – آسفي (6.845)، وفاس – مكناس (5.319).

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