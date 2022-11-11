مدرب الأخضر يكشف القائمة “المونديالية النهائية”

هبة بريس _ الرباط

أعلن المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفيه رونار، الجمعة، عن التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، كانت حصة الأسد فيها لنادي الهلال، بطل الدوري المحلي، ودوري أبطال آسيا، بـ12 لاعبا.

حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر)

خط الدفاع: سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبدالله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب)

خط الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها)

الهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) وفهد المولد (الشباب).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0