مدرب الأخضر يكشف القائمة “المونديالية النهائية”
هبة بريس _ الرباط
أعلن المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفيه رونار، الجمعة، عن التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، كانت حصة الأسد فيها لنادي الهلال، بطل الدوري المحلي، ودوري أبطال آسيا، بـ12 لاعبا.
حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر)
خط الدفاع: سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبدالله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب)
خط الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها)
الهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) وفهد المولد (الشباب).
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
بالتوفيق الاخضر السعودي إن شاء الله
غريب طلع من الاهلي مشى يلعب كاس العالم اللهم لاا شماته
تشكيلة لاباس بها بااستثناء فهد المولد والعبود والبليهي مستواهم متواضع جدا مفروض المدرب يبحث عن ثلاثي بخلافهم
هاذه التشكيله جائت من سلطات عليا ليس للمدرب شأن بالاختيارات المدرب فقط يدرب الأسماء المفروضة عليه
معظم المنتخبات العربية ضعيفه جدا وخصوصا من الناحية البدنية والأسباب كثيرة منها تتعلق بطبيعة الاجواء والبيئة والجينات الوراثية ونمط الحياة ونوعية الغذاء
كل التوفيق للاخظر السعودي وجميع المنتخبات العربيه