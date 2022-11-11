الجزائر: سنمد إسبانيا بالغاز
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أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب…ارتياح حول تقدم المشروع

2022-11-11 / 20:13
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هبة بريس _ اقتصاد

عقدت اللجنة التقنية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، التي تضم ممثلين عن شركات البترول بالسينغال وموريتانيا ونيجيريا، والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والمغرب، اجتماعا من 7 إلى 11 نونبر الجاري بالرباط، خصص للتبادل حول تقدم هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك غداة خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء.

وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في بلاغ له، أن عروضا حول مختلف المواضيع المتعلقة بهذا المشروع قدمت، بهذه المناسبة، من طرف مكاتب دراسات دولية مرموقة منخرطة في هذا المشروع.

وسجل المصدر ذاته أنه تم يوم الأربعاء تنظيم زيارة إلى مقر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بطنجة بمنشآت أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب بهدف تصدير جزء من الغاز نحو أوروبا.

وأضاف البلاغ أنه تم تقديم عرض حول العمليات من قبل فرق المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، التي تؤمن في الوقت الراهن نقل الغاز الذي يتم اقتناؤه على الصعيد الدولي، والذي يتم تفريغه بإسبانيا ونقله نحو المغرب عن طريق التدفق العكسي.

وعبرت الوفود، حسب البلاغ، عن ارتياحها بخصوص تقدم هذا المشروع، مشيدين بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وانخراطه من أجل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما فيه مصلحة منطقة غرب إفريقيا.

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‫16 تعليقات

  2. أحسن حاجة في الانبوب النيجيري – المغربي أنه يمر من 13 دولة إفريقية مما سيجعل هذه الدول حتى هي تستفيد منه

  7. الشعب المغربي يطلب من الحكومة المغربية توفير الحليب في المحلات حتى و لو كان بسعر غالي، فقط بغينا نشوفوه في الرفوف….ما بغيناش الشوهة ، ازمة البوطا غاز… و زيدها دعاو

  10. المغرب عندما يتبنى شعارا فاعلم انه سينفذه:
    1 سياسة “رابح رابح” يعني اذا أرادت أوروبا الغاز الافريقي فلابد ان تستفيد منه الدول الأفريقية اولا: 13 دولة أفريقية قبل أوروبا…
    2 سياسة “تعاون جنوب جنوب” فهذا مشروع أفريقي 100% سيغير الكثير في غرب افريقيا حيث ان المغرب مستعد ان ينقل تجربته الاستثمارية و خصوصا البنية التحتية إلى هاته الدول و قد بدأ…
    و التوفيق من الله

  14. بتوفيق إنشاء الله تعالي الله يحفض بلادي الغالية المغرب من شر الحاقدين

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