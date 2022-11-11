“بلاتر” يطالب باستبعاد إيران من كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

نقلت صحيفة سويسرية، الجمعة، عن سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قوله إنه يعتقد أنه يتعين استبعاد إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة في قطر في ظل استمرار الاحتجاجات التي اندلعت في الجمهورية الإسلامية عقب مقتل شابة أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

ونقلت صحيفة بليك الشعبية عن بلاتر قوله “يجب استبعاد إيران من نهائيات كأس العالم”.

وأضافت الصحيفة أن بلاتر طالب بإجراءات قاسية ضد إيران قائلا إنه كان سيستبعد إيران من البطولة العالمية لو كان لا يزال رئيسا للفيفا.

وأضافت الصحيفة أن بلاتر استغرب من عدم اتخاذ رئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو موقفا واضحا تجاه إيران.

وقال بلاتر (86 عاما) في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن قرار منح قطر حق تنظيم نهائيات كأس العالم كان خطأ.

وتنطلق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

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