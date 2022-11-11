بشراكة مع القوات البريطانية.. القوات المسلحة الملكية تقود تمرين”جبل الصحراء 2022″

هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقود القوات المسلحة الملكية، بشراكة مع القوات المسلحة البريطانية، التمرين المشترك “جبل الصحراء 2022″، وذلك بين 3 و17 نونبر 2022 في منطقتي مراكش وبن جرير.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي المغربي البريطاني، يهدف هذا التمرين، بالأساس، إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال المهارات العملياتية، وتقوية القدرات القتالية في المناطق الحضرية، ودعم التوافق التقني والعملياتي والإجرائي بين الوحدات المشاركة.

وتهم أنشطة هذا التمرين، التي تجري في بيئة صحراوية ذات ظروف مناخية صعبة، على وجه الخصوص، تبادل الخبرات بين القوتين المشاركتين في مجال القتال في المناطق الحضرية، والقناصة، واستكشاف الأجهزة المتفجرة المرتجلة وتدميرها، وكذا الإسعافات الأولية العملياتية.

ويعتبر “جبل الصحراء” تمرينا مشتركا تنظمه القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة البريطانية منذ سنة 1989. وتعرف نسخة هذه السنة مشاركة وحدات من الدرك الملكي، واللواء الأول والثاني للمشاة المظليين، والكتيبة الأولى لصيادي منطقة الأطلس ونظرائهم من الفوج الثاني للمظليين من لواء الهجوم الجوي البريطاني 16 .

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