كوب 27.. إطلاق المبادرة الإقليمية للأمن المناخي في الدول العربية

هبة بريس

أطلقت جامعة الدول العربية، بشراكة مع عدد من شركاء التنمية والتمويل، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المبادرة الإقليمية للأمن المناخي في الدول العربية.

وتهدف المبادرة بحسب ورقة تقديمية إلى معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ والأزمات الغذائية المرتبطة به، وذلك في سياق الصراع المتزايد والضعف الاجتماعي في المنطقة العربية ، من خلال تطوير جدول أعمال قوي ومترابط للبرامج والأنشطة التي تتقاطع مع هذه القضايا.

وساهم في إطلاق المبادرة كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء استراتيجيون آخرون، مثل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن الانساني، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأغذية العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

وتوفر المبادرة إطارا استراتيجيا للتدخلات المنسقة لادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي على مدى السنوات الخمس القادمة، وتسعى إلى تقديم موضوع الأمن المناخي في المنطقة بوجه إنساني ، باستخدام نهج يركز على الإنسان، وقائم على الروابط التي تمكن وتعزز التكامل والتعاون والشراكات.

وبحسب الورقة التقديمية “يمثل مؤتمر الأطراف لتغير المناخ فرصة فريدة لتعميق المبادرة الإقليمية بشأن تقدم الأمن المناخي في الدول العربية” ، مضيفة أن فريق عمل المبادرة صاغ ورقة بيضاء تحدد نطاق تغير المناخ وعواقبه في المنطقة مع وضع جدول عمل إرشادي في هذا الشأن.

وتسلط الورقة الضوء على المجالات ذات الأولوية المتصلة بالبيانات والمعلومات، والتمويل الكافي، والحاجة إلى إشراك الدول الأعضاء والفاعلين المتعددين في مواصلة وضع جدول الاعمال وتفعيله على الصعيدين الوطني والمحلي.

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