Cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine Hoalid Regragui

الركراكي يكشف رسميا قائمة لاعبي أسود الأطلس لمونديال قطر

2022-11-10 / 12:20
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هبة بريس ـ رياضة

كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن لائحة أسود الأطلس التي ستشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

و اختار الركراكي في حراسة المرمي كل من ياسين بونو و منير الكجوي المحمدي و رضى التكناوتي.

أما في خط الدفاع، فقد اختار كل من أشرف حكيمي و نصير مزراوي و نايف أكرد و رومان سايس و أشرف داري و جواد الياميق و يحي عطية الله و بدر بانون.

و في خط الوسط، اختار الركراكي كل من سفيان امرابط و عبد الحميد صابيري و سليم أملاح و عز الدين أوناحي و بلال الخنوس و يحي جبران.

و في خط الهجوم، وقع الاختيار على كل من حكيم زياش و سفيان بوفال و أمين حاريت و عبد الصمد الزلزولي و زكرياء ابو خلال و الياس شاعر و يوسف النصيري و وليد شديرة و عبز الرزاق حمد الله.

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