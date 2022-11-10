الركراكي يكشف رسميا قائمة لاعبي أسود الأطلس لمونديال قطر

هبة بريس ـ رياضة

كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن لائحة أسود الأطلس التي ستشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

و اختار الركراكي في حراسة المرمي كل من ياسين بونو و منير الكجوي المحمدي و رضى التكناوتي.

أما في خط الدفاع، فقد اختار كل من أشرف حكيمي و نصير مزراوي و نايف أكرد و رومان سايس و أشرف داري و جواد الياميق و يحي عطية الله و بدر بانون.

و في خط الوسط، اختار الركراكي كل من سفيان امرابط و عبد الحميد صابيري و سليم أملاح و عز الدين أوناحي و بلال الخنوس و يحي جبران.

و في خط الهجوم، وقع الاختيار على كل من حكيم زياش و سفيان بوفال و أمين حاريت و عبد الصمد الزلزولي و زكرياء ابو خلال و الياس شاعر و يوسف النصيري و وليد شديرة و عبز الرزاق حمد الله.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2