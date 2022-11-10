تقرير: الإذاعات والقنوات التلفزية أفردت 247 ساعة لمواكبة كأس إفريقيا للسيدات

هبة بريس

أفادت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بأن القنوات التلفزية والإذاعات أفردت 247 ساعة بث لمواكبة دورة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للسيدات التي احتضنها المغرب ما بين 2 و23 يوليوز 2022، بمشاركة 12 منتخبا للسيدات، ضمنهم المنتخب الوطني المغربي.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن تقريرا أصدرته يرصد أوجه وخصائص المواكبة الإذاعية والتلفزية لهذه الدورة، أن هذا الحيز الزمني، لم تقتصر على النقل المباشر للمباريات، فحسب، بل شكل أيضا عنوانا لتعبئة برامجية غير مسبوقة تضمنت نشرات إخبارية وبرامج حوارية وتفاعلية، خصصت جزءا أو كلا، لمتابعة ومناقشة مختلف جوانب هذه البطولة القارية.

وأبرزت أن التقرير كشف عن إعطاء الكلمة لما مجموعه 278 متدخلا للتفاعل والنقاش والتحليل والتقييم، 43 بالمائة منهم نساء، لافتا إلى أن هذه الحصة تتجاوز النسب المألوفة في بيانات الهيأة الفصلية لتتبع واحتساب مداخلات الشخصيات العمومية في المجلات والنشرات الإخبارية، حيث تراوحت مدة تناول النساء الكلمة على مدى عشر سنوات (يناير 2010-يونيو 2020) ما بين 8 و15 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي للمداخلات.

واعتبرت الهيئة أن إبراز وتسليط الضوء على كفاءات وخبرات نسائية رياضية في سياق المواكبة الإعلامية لكأس إفريقيا للسيدات، شكل “الحدث داخل الحدث”، مبرزة أن مواكبة الإعلام للحماس والاهتمام غير المسبوقين للجماهير بفريق وطني للسيدات، هيأ لحظة إعلامية لإبراز النساء في وضعيات الفعالية والريادة والإسهام في إشعاع المغرب.

وسجلت أنه انسجاما مع انتدابها المؤسسي في مجال الإسهام في تعزيز ثقافة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة، “تعتبر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن تجربة التعبئة الإعلامية المرصودة لمواكبة هذا الحدث الكروي خلقت فرصا وأنتجت ممارسات يتعين استثمارها وتطويرها للنهوض بالرياضة النسائية في الإذاعة والتلفزيون كوسيلة لتقوية إسهام الإعلام في التعبير عن التنوع وفي دعم حقوق النساء”.

ولفتت الهيئة إلى أن إنجاز هذا التقرير يندرج في إطار إسهامها في تعزيز التمثيل المنصف للنساء في الإعلام وتقوية ثقافة المناصفة والمساواة داخل المجتمع.

وأوضحت أن هذا التقرير الذي يستند على تتبع دقيق وشامل لبرامج عينة من أربع خدمات سمعية بصرية؛ منها ثلاث قنوات تلفزية، عامة وموضوعاتية، وإذاعة موضوعاتية خاصة، يهدف إلى رصد حضور وتمثيل النساء، كما وكيفا، من خلال المواكبة الإعلامية المخصصة لحدث رياضي خاص بمنافسة كروية نسائية.

وأشارت إلى أن إنجاز هذا التقرير يندرج في إطار إسهام الهيأة في تعزيز التمثيل المنصف للنساء في الإعلام وتقوية ثقافة المناصفة والمساواة داخل المجتمع.

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