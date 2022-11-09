كأس “الكاف”.. الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات

2022-11-09 / 22:56
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هبة بريس _ رياضة

تأهل فريق الجيش الملكي إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه على دجوليبا المالي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق العسكري كل من رضا سليم (د 17 ض ج)، وربيع حريمات (د 61)، حمزة إغمان (د 65)، ومونترو بورغيس (د 73).

وكان فريق الجيش الملكي قد إنتزع تعادلا ثمينا (0-0) من دجوليبا المالي، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي بباماكو، برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

وستجرى قرعة دور المجموعات للمسابقة يوم 16 نونبر الجاري في القاهرة.

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