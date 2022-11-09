المغرب يقتني أنظمة إلكترونية واستخباراتية من إسرائيل

2022-11-09 / 20:29
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هبة بريس _ الرباط

عقد المغرب صفقة بمبلغ 70 مليون دولار مع شركة البيت سيستمز الإسرائيلية، تهم تزويد الجيش المغربي بوحدات “أي دبليو” أرضية وذكاء الإشارة، مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية، والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم.

وبحسب موقع “أفريقيا العسكرية” فإنه من المنتظر أن يتم تنفيذ بنود هذه الصفقة على مدى عامين ونصف.

ويمكّن هذا النظام من الحصول على صورأرضية وجوية شاملة لأراضي المعارك، مما يتيح الاستجابة الفعالة للتهديدات الجوية والبرية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم عن بعد.

ونقل الموقع تصريحا لـ“أورين صباغ” المدير العام لشركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية، أن شركته تشهد طلبًا متزايدًا على وحدات “أي دبليو” أرضية لأن “الجيوش في جميع أنحاء العالم تدرك بشكل متزايد الأهمية الحاسمة للسيطرة على الطيف الكهرومغناطيسي”.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد في سياق يواصل فيه المغرب وإسرائيل زيادة تعاونهما الدفاعي بعد توقيع اتفاق دفاعي في نونبر من العام المنصرم، حيث سبق للمغرب أن وقع مذكرة بشأن التعاون السيبراني وأمن البيانات.

وخلال فبراير الماضي، وقع المغرب على اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي ’”باراك-إم إكس’”.

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