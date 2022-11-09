نقابة تعليمية تعلن عن إضراب وطني ومسيرة احتجاجية
أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر الجاري.
و دعت النقابة التعليمية إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال اليوم الأول من الإضراب محليا أو بالمديريات الإقليمية والجهوية، مع إعلانها عن وقفة وطنية أمام مقر الوزارة متبوعة بمسيرة نحو البرلمان في اليوم الثاني.
وقالت النقابة التعليمية في بيان لها إن خطوتها التصعيدية تأتي احتجاجا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
واعتبرت الجامعة أن الواقع التعليمي يفند بوضوح شعار الجودة المزعوم رسميا من طرف الوزارة، مؤكدة وصول الحوار القطاعي إلى الباب المسدود لتعنت الحكومة والوزارة الوصية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقات، وتسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات.
9 تعليقات
استهتار الإضراب المفتوح هو الحل الوحيد الذي بقي لنا أمام الهجمة الشرسة التي يعيشها رجال التعليم والمدرسة العمومية
إضررابات فاشلة من سعد الوزارة
إضرابات فاشلة من طرف شغيلة فاشلة في قطاع فاشل
باش يجي مع جمعة عطلة مزيانة
نتمنى من التنسيق النقابي الخماسي أن يلتحق بالركب ،وتوحيد تواريخ المحطات النضالية
ياريت لو النقابات كلهم يتوحدو ويحددوا الإضراب فنفس اليوم باش كلشي يتلاحم ويكون الضغط أكبر ماشي كلها يلغي بلغاه.
نعم للتوحد لا للتفرقة
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
كل التضامن . إضرابا ناجحا مثمرا إن شاء الله . بالتوفيق !
تحية نضالية عاليةللمناضلين الاحرار موفقين ان شاء الله