مجموعة المغرب في مونديال قطر 2022.. قائمة منتخب كرواتيا

2022-11-09 / 15:07
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هبة بريس - وكالات

كشف المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، قائمة اللاعبين النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويستهل منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم “روسيا 2018″، مبارياته في نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022″، بمواجهة نظيره المغربي يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب البيت، في مدينة الخور القطرية، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وكندا.

ويخوض منتخب كرواتيا مونديال قطر 2022، بقيادة نجمه لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، إلى جانب نجوم آخرين مثل ماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهما.

وفي ما يلي قائمة منتخب كرواتيا:

لحراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب) – إيفيكا إيفوشيتش (أوسييك) – إيفو غربيتش (أتلتيكو مدريد).

لخط الدفاع: دوماغوي فيدا (أيك أثينا) – يوسيب ستانيسيتش (بايرن ميونخ) – بورنا سوزا (شتوتغارت) – يوسكو غفارديول (لايبزيغ) – ديان لوفرين (زينيت بطرسبورغ) – بورنا باريشيتش (رينجرز) – يوسيب غورانوفيتش (سيلتك) – مارتين إيرليك (ساسولو) – يوسيب سوتالو (دينامو زغرب).

لخط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد) – ماتيو كوفاتشيتس (تشيلسي) – مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان) – ماريو باشاليتش (أتالانتا) – نيكولا فلاسيتش (تورينو) – كريستيان ياكيتش (آينتراخت فرانكفورت) – لوفرو ماير (رين) – لوكا سوتشيتش (ريد بول سالزبورغ).

لخط الهجوم: إيفان بريشيتش (توتنهام هوتسبير) – أندريه كراماريتش (هوفنهايم) – ماركو ليفايا (هايدوك) – برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب) – ميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب) – أنتي بوديمير (أوساسونا).

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