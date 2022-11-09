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“النواب” يعقد جلسات عمومية لدراسة والتصويت على قانون المالية

2022-11-09 / 14:29
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هبة بريس

يعقد مجلس النواب، يومي الخميس و الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 50.22 لسنة 2023.

وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، أنه سيتم يوم الخميس عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية على أن تليها في الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الجمعة عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

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