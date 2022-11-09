بسبب تصرفه.. سناء عكرود تشبه “الخراز” ب “فتيحة روتيني”

2022-11-09 / 14:09
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نجلاء مزيان

أعربت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن استنكارها من تصريح اليوتيبور عبد القادر الخراز، الذي اعتبر فيه أن المرأة إذا تم بيعها في “جوطية” سوف تلقى رواجا كبيرا.”على حد تعبير”.

و نشرت الممثلة المغربية مقطع فيديو للخراز قال فيه :”تخايل دابا كون كانت جوطية ديال العيالات، كون كانوا باقي العيالات كيتباعو، تكون الجوطية ديال العيالات غاتكون جوطية كثر من ديال الموطورات وديال الطموبيلات”.

وواصل قائلا:” عرفتي واحد الجوطية غاتكون كبيرة، تجلس  قدامو شي واحد شي مرا، السلام عليكم، السلام، بشحال أخويا هاذ المرا هاذي؟ وقفي ألالة وقفي “.

و علقت سناء عكرود على الفيديو قائلة “لا حول ولا قوة إلا بالله، تخيل كون كانت الجوطية ديال الذكور، عشرة بريال وليصولد على طول العام، الحماقة التي تفوهت بها فهاد الفيديو أيها السيد المحترم تعادل الحماقة التي قامت بها السيدة التي تبرزت أمام الملأ”.

و في سياق آخر، أعلنت الفنانة المغربية عن تبرعها بأعضائها بعد مماتها، مخلفة آراء متباينة بين مؤيد و معارض.

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‫4 تعليقات

  2. السي الخراز قال ذلك على سبيل البسط و المزاح ولا داعي للمزايدات الفارغة و المحتوى الذي يقدمه السيد عبد القادر نستفيد منه جميعا، ما قدمه الخراز من حلقات في اليوتوب اهم من تاريخ السينما المغربية من حيت المحتوى و التشويق و السرد

  3. الله يعطيك الصحة هذا كلام غير متوقع ان يتفوه به انسان محترم المرأة هي امك زوجتك ابنتك سبحان الله في خلقه

  4. يجب ان تعي عكرود ماذا قالت هي ايضا في حق الرجال…. 10 بريال والصولد طول العام… لقد كررت الخطأ ايتها الفاهمة…

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