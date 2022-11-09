الجامعة تطرح تذاكر مباراة المغرب و جورجيا في الإمارات بأسعار رمزية للمشجعين

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت الشركة المنظمة للمباراة الودية اللتي سيخوضها المنتخب الوطني يومي الخميس 17 نونبر 2022 أمام منتخب جورجيا بمدينة الشارقة ، بالامارات العربية المتحدة ، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها شرعت بداية من يوم أمس الثلاثاء 8 نونبر 2022 في بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة.

و وضعت الشركة رابط موقع خاص ببيع التذاكر للراغبين في حضور المباراة و ذلك من خلال الرابط التالي :

https://www.mcsport.shop/#tickets

وحددت اللجنة المنظمة، ثمن التذكرة الواحدة بداية من 90 درهما اماراتيا.

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