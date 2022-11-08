الكونفدرالية” تدعو للاحتجاج على غلاء الأسعار

هبة بريس _ الربا

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل تنديدا بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية، وتنصل الحكومة من وعودها.

ودعت الكونفدرالية الموظفين والأجراء وعموم المواطنين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، واستعدادا لمواجهة التحديات القادمة.

وأوضحت المركزية النقابية في نداء لها أن الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.

كما أشارت الكونفدرالية إلى أن الوقفات تهدف إلى استنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية.

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