الكونفدرالية” تدعو للاحتجاج على غلاء الأسعار
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل تنديدا بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية، وتنصل الحكومة من وعودها.
ودعت الكونفدرالية الموظفين والأجراء وعموم المواطنين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، واستعدادا لمواجهة التحديات القادمة.
وأوضحت المركزية النقابية في نداء لها أن الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
كما أشارت الكونفدرالية إلى أن الوقفات تهدف إلى استنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية.
15 تعليقات
81%من الاسر تدهورت اوضاعهم الاقتصادية و44%ب0 درهم في ارصدتهم البنكية و1.5مليون عاطل عن العمل
ولا زالت الحكومة وكبار المسؤولين يتمتعون بامتيازات وتعويضات خيالية اكبر من الدول الغربية على حساب تجويع الشعب وتقشيفه
المغاربة في الفايسبوك عايشين مثل قطر و الحقيقة مثل الصومال
الله يكون في عون الشعب المغربي
داك العام ديال الحجر صحي حسن من هاد العام ديال اخنوش
لا لغلاء الأسعار سنقولها في الشارع
الشارع هو الحل
خاص الشعب يخرج ضروري وماكد
يجب الإتفاق على المقاطعة
كيعلمو اخنوش باش يدفع ليهم بحال نقابات النقل و غيرهم
الاحتجاج في الشارع ليس حل يجب مقاطعة كل المواد الملتهبة
كون كان هاد الغلاء فالمغرب بوحدو كنت غانكون أول وحدة غاتنوض تحتج . لكن العالم بأسره كايعاني . والحكومة راه كاتحاول تخفف علينا بدعمهما لبزاف القطاعات شوية الصبر ان شاء الله كلشي غايتقاد
الشعب يعاني من كثرة الزيادات المتتالية والحكومة في خير كان ..
الواقع المرير الذي تعيشه كثير من الأسر الفقيرة والمتوسطة..
طفح الكيل وأصبحنا نحتضر ولا تسعفنا لا وعود ولا شعارات ولا مواساة ولا برامج استعجالية ..
كل المواد الغذائية عرفت ارتفاعا كبيرا والمواطن لم تعد له القدرة على تحمل ذالك ..
ان بقي الأمر على ما هو عليه فالمسؤوليين ينذون بكارثة ..