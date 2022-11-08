توجه حكومي لمنع الاحتيال في طلب تعدد الزوجات
تتجه وزارة العدل إلى تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات وذلك عبر اعتماد منصة رقمية لتتبع حالات الزواج والطلاق، في خطوة قالت الوزارة إن الهدف منها هو منع التحايل على القانون.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن المنصة الجديدة “ستنهي زمن الحرية”، في إشارة إلى تحايل بعض الأزواج للحصول عليها.
وأوضح المسؤول المغربي أن المنصة الرقمية، التي من المنتظر أن يتم إطلاقها في ديسمبر المقبل، ستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج حتى الوفاة، لأنه يحدث أن نجد أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون عملهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وتابع “مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى”.
7 تعليقات
Baghe ndzwje 2
كل شيء له ثمن بالمغرب .
ونعلم جيدا انكم تسنون قوانين لنهب المزيد
صراحة كنفرحو ملي كنشوفو بحال هذه القرارات و أخيرا سوف تحل جميع مشاكل المغرب من تعليم و صحة و تطور إقتصادي. اذا كان من الممكن مشروع قانون يمنع الرجل من معاشرة زوجته الا بعد اداء رسوم للمحكمة و أداء واجبات إضافية للزوجة
لا تطلب من زوجتك السماح لك بالثانية لانك لاتغترف ذنبا في حقها ولا تغظب خالقك فان كانت مؤمنة رضت وان غضبت فلا تنفعك
الله يرزقنا بي إنسانة صالحة
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
التعدد ليس له داعي بل متي اراد الزوج الزواج فليتزوج شئنا ام ابينا فهذا شرع الله…