كوب 27.. الأميرة للا حسناء تستقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو

2022-11-08 / 16:31
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هبة بريس

استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو ، اليوم الثلاثاء بمقر إقامة سموها بشرم الشيخ، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو ، والمنسقة التقنية للجنة المناخ لحوض الكونغو ، السيدة أرليت سودان-نونو، وذلك على هامش الدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

حضر هذا الاستقبال وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي وسفير المغرب بمصر السيد أحمد التازي ونزهة العلوي الكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية الييئة.

وحضره عن الجانب الكونغولي السيد أندريا فريديريك فادالي مستشار الوزيرة والسيدة فلوريتين مابين المديرة العامة لحوض الكونغو.

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