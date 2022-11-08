لجنة المالية بمجلس النواب تنهي استقبال تعديلات مشروع قانون المالية

2022-11-08 / 16:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انتهى يوم أمس آخر أجل لوضع الفرق البرلمانية بمجلس النواب لمقترحاتها و تعديلاتها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023.

و استقبلت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان عددا من المقترحات لتعديل مشروع قانون المالية للسنة القادمة خاصة من فرق المعارضة.

و نسقت فرق الأغلبية البرلمانية فيما بينها لوضع تعديلات مشتركة، فيما ساد التخبط فرق المعارضة التي لجأ بعضها لوضع مقترحاته بشكل انفرادي مما يفيد بوجود تصدعات داخل المعارضة.

و همت التعديلات المقترحة مجموعة من تفاصيل مشروع قانون المالية، خاصة الضريبة على الشركات و كذا على بعض المنتوجات الاستهلاكية.

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