فاس تحتضن المهرجان الوطني للحلاقة والتجميل

2022-11-08 / 10:34
0
هبة بريس - فاس

احتضن مقر جماعة فاس يوم أمس الإثنين المهرجان الوطني للحلاقة والتجميل، المنظم من طرف الهيئة الجهوية لمحترفي الحلاقة والتجميل بفاس مكناس، وجمعية السعادة للحلاقة والتجميل والعمل الاجتماعي وبتنسيق مع جمعية الخلاقة والتجميل فاس.

وعرف المهرجان مشاركة عدد كبير من المهتمين والمختصين في مجال الحلاقة والتجميل، وذلك قصد التعرف أكثر على أحدث التقنيات المستعملة في المجال وأيضا تبادل الآراء والأفكار بهدف تطوير مستواهم.

وتم خلال المهرجان أيضاً عرض منتجات وآلات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى مشاركة عدة شركات كبيرة في المجال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستشفى بنسليمان يعيش على وقع الفوضى و طبيبة تتهم حارس أمن خاص بالاعتداء عليها

مستشفى بنسليمان يعيش على وقع الفوضى و طبيبة تتهم…

2022-11-08 / 10:53
Photo of قضية “فتاة الوشم”.. الضحية تتنازل للمتهمين والمحكمة تخفض عقوباتهم

قضية “فتاة الوشم”.. الضحية تتنازل للمتهمين والمحكمة تخفض عقوباتهم

2022-11-08 / 10:07
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-11-08 / 09:07
Photo of المحاسبون يحشدون للاحتجاج أمام البرلمان على قانون المالية

المحاسبون يحشدون للاحتجاج أمام البرلمان على قانون المالية

2022-11-07 / 22:18
Photo of بنموسى يتشبث بشرط 30 سنة لاجتياز مباريات “التعاقد

بنموسى يتشبث بشرط 30 سنة لاجتياز مباريات “التعاقد

2022-11-07 / 22:11
Photo of مكافحة الارهاب والجريمة … وفد هولندي يزور “مندوبية السجون “

مكافحة الارهاب والجريمة … وفد هولندي يزور “مندوبية السجون…

2022-11-07 / 21:11
Photo of الوزير بنموسى يعلن رفع الغلاف المادي للمطعمة بسبب غلاء الأثمنة

الوزير بنموسى يعلن رفع الغلاف المادي للمطعمة بسبب غلاء…

2022-11-07 / 19:16
Photo of استطلاع : 80% من دكاترة بالمغرب لا يثقون في “اختيار” الأساتذة المساعدين بالجامعات

استطلاع : 80% من دكاترة بالمغرب لا يثقون في…

2022-11-07 / 18:46
Photo of المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتين للتمويل

المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتين للتمويل

2022-11-07 / 18:34
Photo of “الباريس” ..ليس لدينا ما نخفيه” بشأن مأساة مليلية.

“الباريس” ..ليس لدينا ما نخفيه” بشأن مأساة مليلية.

2022-11-07 / 18:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق