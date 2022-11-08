فاس تحتضن المهرجان الوطني للحلاقة والتجميل

هبة بريس - فاس

احتضن مقر جماعة فاس يوم أمس الإثنين المهرجان الوطني للحلاقة والتجميل، المنظم من طرف الهيئة الجهوية لمحترفي الحلاقة والتجميل بفاس مكناس، وجمعية السعادة للحلاقة والتجميل والعمل الاجتماعي وبتنسيق مع جمعية الخلاقة والتجميل فاس.

وعرف المهرجان مشاركة عدد كبير من المهتمين والمختصين في مجال الحلاقة والتجميل، وذلك قصد التعرف أكثر على أحدث التقنيات المستعملة في المجال وأيضا تبادل الآراء والأفكار بهدف تطوير مستواهم.

وتم خلال المهرجان أيضاً عرض منتجات وآلات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى مشاركة عدة شركات كبيرة في المجال.

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