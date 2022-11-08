في أزمتها..مدير أعمال شيرين يعلن عن إنهاء العمل معها

2022-11-08 / 11:53
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القسم الفني

عقب أيام قليلة عن خروجها من المستشفى، أعلن ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن إنهاء العمل معها.

وكشف فؤاد خلال تصريحاته لجرائد إلكترونية مصرية، أن انفصاله عن شيرين مهنيا يعود للظروف الحالية التي تمر بها الفنانة المصرية مضيفا أن قراره جاء لرفع الحرج عنها.

وواصل: “لا أستطيع أن أقول إنني تركت شيرين عبدالوهاب، لأنها كبيرة، وشيرين العمل معها يشرف أي شخص، والله يكتب لها كل الخير، وعلى المستوى الشخصي إذا احتاجت أي شيء في أي وقت ستجدني، لكن على مستوى العمل للأسف لم نعد معا، ودون لفظ (تركت) لأن هذا اللفظ كبير علي جدا”.

ويشار أن مدير أعمال شيرين لم يستطع التواصل معها منذ خروجها من المستشفى، الأمر الذي قد يهدد عملها، خاصة أنه تم تحديد منتصف شهر يناير المقبل لإحياء حفلها الغنائي بالكويت.

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