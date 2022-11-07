محلل أمريكي..أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يجسد ” الريادة المغربية “

هبة بريس _ الرباط

قال المحلل الأمريكي، كالفين دارك، إن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي أبرزه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، يجسد “بشكل جد ملموس كيف أن المغرب يعد رائدا وشريكا فاعلا في إفريقيا”.

وأعرب دارك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سروره لتطرق صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، بالنظر للأهمية القصوى التي يكتسيها اليوم تنويع مصادر التزويد الطاقي في العالم.

واعتبر المدير والمؤسس المشارك لمركز الأبحاث “RC Communications”، ومقره في واشنطن، أن هذا المشروع يجسد بشكل “جد ملموس كيف أن المغرب يعد رائدا وشريكا فاعلا في إفريقيا”.

وتطرق الخبير الأمريكي المتخصص في منطقة شمال إفريقيا إلى المحور الاستراتيجي الثاني في الخطاب الملكي، المتعلق بالدينامية التنموية في الصحراء المغربية، مبرزا أن خطاب جلالة الملك “ذكر العالم بأن المغرب ينخرط لفائدة تحقيق تقدم وازدهار الأقاليم الجنوبية”.

وأشار السيد دارك إلى أن مبادرات المغرب في الأقاليم الجنوبية لتشجيع النمو الاقتصادي تعد أساسية، معربا عن أسفه إزاء إصرار الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” على “عرقلة مسلسل سلمي وتوافقي لنزاع كان حريا أن يتم إنهاؤه منذ سنوات

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