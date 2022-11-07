بعد شهرين من الاعتداء عليه.. منتخب “شيبا” يعود للجزائر بحثا عن التأهل لكان 17 سنة

2022-11-07 / 16:11
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هبة بريس ـ رياضة

يشارك المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في الفترة الممتدة ما بين 8 و14 نونبر 2022 في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم، التي ستجرى أطوارها بالجزائر.

وسيخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أول مباراة له في هذه البطولة أمام منتخب تونس وذلك يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، على أن يلاقي منتخب ليبيا يوم الجمعة 11 نونبر 2022، في حين سيقابل المنتخب المصري يوم الاثنين 14 نونبر 2022.

ولهذا الغرض، وجه سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:

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