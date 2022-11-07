المغرب- هولندا: مندوبية التخطيط ومكتب الإحصاء يعززان تعاونهما

2022-11-07 / 14:12
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هبة بريس

استضافت المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 03 نونبر الجاري، وفدا من الخبراء التابعين للمكتب المركزي للإحصاء في الأراضي المنخفضة، وذلك في إطار التعاون بين المؤسستين في مجال استخدام البيانات الضخمة لأغراض إحصائية.

وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق المباحثات مع المكتب المركزي للإحصاء حول المقاربات التكنولوجية والمنهجية المتعلقة بالعمليتين الرائدتين اللتين باشرتهما فرق المكتب، والمتعلقتين باستخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الإصطناعية ، تجريف الويب (web Scraping) وكذا البيانات البديلة من أجل بلورة المؤشرات الإحصائية.

وسجل البلاغ أن مهمة هذه البعثة تندرج في إطار تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي انخرطت فيه المندوبية السامية للتخطيط، مبرزا أن المؤسستين أشادتا بجودة التبادل بيهما وكذا بالتقدم الذي تم تحقيقه في هذا الإطار .

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