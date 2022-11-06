The Strait of Gibraltar is pictured 27 December 2005 from Bel Younech, Northern Morocco. Morocco and Spain have adopted a tougher stance towards migrants after violent bids by Africans to break through wire fences of Spain's north African enclaves of Melilla and Ceuta last September. (Photo by JOSE LUIS ROCA / AFP)

مساع مغربية ـ إسبانية لإحياء مشروع النفق البحري

2022-11-06 / 15:29
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هبة بريس

يواصل المغرب وإسبانيا مساعيهما لإخراج مشروع النفق البحري الرابط بينهما إلى حيز الوجود بعد 40 عاما من طرح الفكرة، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وعينت الحكومة المغربية، الخميس، مسؤولا جديدا على رأس الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، المؤسسة المكلفة بالتنسيق مع إسبانيا بشأن المشروع، الخبر الذي ربطته صحيفة “لاراثون” الإسبانية، بتحرك البلدين إلى إحياء فكرة الربط القاري.

وعلى الجانب الإسباني، أدرجت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق “صاجيسا” ضمن المستفيدين من دعم أوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، بحسب “لاراثون”.

كما خصصت الحكومة الإسبانية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف أورو لفائدة الشركة ذاتها، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في بناء الأنفاق تحت ـ المائية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المستجدات الحالية، تأتي مع التقارب الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، مشيرة إلى أن مشروع النفق البحري، تأجل أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الرباط ولقائه العاهل المغربي، يبدو أن “الوقت قد حان لاستئناف المشاريع القديمة المعلقة بين الملكيتين، بما في ذلك بناء نفق الربط بين ضفتي المتوسط”.

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