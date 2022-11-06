المسافرون .. هل شدد المغرب إجراءات المراقبة على الهدايا ؟

2022-11-06 / 14:51
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هبة بريس

نفت وزارة االاقتصاد والمالية، قيام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني.

جاء توضيح الوزارة، بعد تداول أخبارا مؤخرا من قبل بعض وسائل الإعلام، حول تشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني.

وأضافت أن “الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم”.

وأكدت الوزارة على أن ” إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها صاحب الجلالة لرعاياه كما تؤكد أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.

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