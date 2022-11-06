جريمة قتل بمراكش
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ج_ريمة دم في ليلة خمرية بإقليم سيدي بنور

2022-11-06 / 12:25
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أحمد مصباح – الجديدة

أحالت المصالح الدركية التابعة لسرية الدرك الملكي لسيدي بنور، أمس السبت، شخصين من إقليم سيدي بنور، في حالة اعتقال، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة؛ حيث أمر بإيداعهما السجن المحلي، على خلفية تورط أحدهما في جريمة القتل، والشخص الآخر في جنحة السكر العلني البين.

وفي تفاصيل النازلة الإجرامية التي اهتزت على وقعها منطقة اثنين الغربية، بدائرة الزمامرة، الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور، فإن ثلاثة أشخاص قضوا، ليلة الأربعاء الماضية، جلسة خمرية، استمرت إلى ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الموالي (الخميس)، حيث غادر اثنان منهم منزل صديقهما الذي قضيا معا وبرفقته الليلة الخمرية.

وفي طريق العودة إلى بيتهما، وقع خصام بين الصديقين، تطور إلى مشاجرة، استل على إثرها أحدهما سكينا من تحت ملابسه، وسدد به طعنات غادرة إلى مرافقه، سقط جراءها على الأرض، مضرجا في بركة من الدماء.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية والدركية، صاحبة الاختصاص، إلى مسرح الجريمة، حيث أجرى المتدخلون المعاينات والتحريات الميدانية، وتم إيقاف الجاني وصاحب المنزل الذي استضاف الليلة الخمرية، وتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية. هذا، فيما تم نقل الضحية على متن سيارة إسعاف، إلى المستشفى الإقليمي بآسفي، حيث قضى نحبه متأثرا بطعناته وجروحه البالغة.

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