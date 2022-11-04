الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

2022-11-04 / 23:00
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هبة بريس - و م ع

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مساء يوم الجمعة بمسجد السنة بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وبمناسبة هذا الحفل الديني، تمت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والمغفور له الملك محمد الخامس وبأن يسكنهما فسيح جنانه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وحضرت هذا الحفل العديد من الشخصيات النسائية المدنية والعسكرية.

وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم قد استعرضت لدى وصولها إلى مسجد السنة، تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، ورئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء اغلالو، ورئيس مجلس مقاطعة حسان، ادريس الرازي، ومدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي.

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‫6 تعليقات

  6. كمواطنين نسأل الله عز و جل أن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والمغفور له الملك محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه.

    كما نسأله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

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