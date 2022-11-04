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الملك يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني

2022-11-04 / 20:13
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هبة بريس - و م ع

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد والأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي أحمد والأمير مولاي اسماعيل بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة.

واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى، لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.

وتضرع الحضور، أيضا، إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية

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‫16 تعليقات

  1. الله الوطن الملك الصحراء المغربية عاش الملك محمد السادس حفظه الله واطال في عمره

  5. اللهم احفظ أفراد الأسرة الملكية المغربية و شعبها و ادم المحبة بين العرش و الشعب

  6. اللهم احفظه وارعاه واحفظه في أفراد أسرته العلوية الشريفة انك على ما تشاء قدير

  10. حفظ الله مولانا الإمام بماحفظ به الذكر الحكيم وابقاه ذخرا وملاذا لأمة العربية والإسلامية انه سميع مجيب

  11. تحية خالصة للملك محمد السادس نصره. والأسرة الملكية. مع الشعار الخالد الله الوطن الملك

  14. الله الوطن الملك الله احفظو ويطول فالعمر ديالو ويحفظ المملكة الشريفة

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