الملك يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني
ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد والأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.
وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي أحمد والأمير مولاي اسماعيل بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة.
واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه.
كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى، لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.
وتضرع الحضور، أيضا، إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية
16 تعليقات
الله الوطن الملك الصحراء المغربية عاش الملك محمد السادس حفظه الله واطال في عمره
حفظ الله مولانا محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة
حفظ الله مولانا الامام المنصور بالله العلي العظيم
الله الوطن الملك عاش الملك ديما المغرب
اللهم احفظ أفراد الأسرة الملكية المغربية و شعبها و ادم المحبة بين العرش و الشعب
اللهم احفظه وارعاه واحفظه في أفراد أسرته العلوية الشريفة انك على ما تشاء قدير
عاش الملك حفظه الله وأيده بنصره وحفظ شعب المغرب العزيز
عاش الملك حفظه الله وأيده بنصره وحفظ شعب المغرب العزيز
الله الوطن الملك عاش الملك اللهم احفض هدا البلد ملكا وشعبااا يارب
حفظ الله مولانا الإمام بماحفظ به الذكر الحكيم وابقاه ذخرا وملاذا لأمة العربية والإسلامية انه سميع مجيب
تحية خالصة للملك محمد السادس نصره. والأسرة الملكية. مع الشعار الخالد الله الوطن الملك
كل الود والاحترام يا صاحب الجلالة
سيدنا الغالي ربي يحفظك
الله الوطن الملك الله احفظو ويطول فالعمر ديالو ويحفظ المملكة الشريفة
عاش ملكنا الغالي والأسرة العلوية الشريفة. الله الوطن الملك.
عاش ملكنا الغالي والأسرة العلوية الشريفة. الله الوطن الملك.