ناصر بوريطة

حاملا رسالة من الرئيس محمد بازوم إلى الملك..بوريطة يستقبل وزير الدولة النيجري

2022-11-04 / 18:13
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هبة بريس -

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الدولة وزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية النيجر، إبراهيم ياكوبو، حاملا رسالة من رئيس الجمهورية السيد محمد بازوم، إلى الملك محمد السادس.

وقال السيد ياكوبو، في تصريح للصحافة، عقب محادثات أجراها مع السيد بوريطة: “أحمل رسالة من رئيس جمهورية النيجر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير النيجري بالعلاقات الممتازة والعريقة التي تجمع البلدين، والتي تتجسد في العديد من المجالات، مجددا التأكيد على “إرادة رئيس جمهورية النيجر بذل قصارى الجهود في سبيل تعميق هذه العلاقات وتوطيدها”.

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