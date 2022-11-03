إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار جنوبي الضفة الغربية

هبة بريس _ وكالات

أفاد التلفزيون الإسرائيلي الرسمي “كان” بأن مستوطنة إسرائيلية أصيبت بجراح خطيرة جدا، مساء الخميس، جراء إطلاق نار من مدينة الخليل باتجاه مستوطنة “كريات أربع” جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قوات الاحتلال إن التحقيقات كشفت أن فلسطينيا أطلق النار على مستوطِنة وأصابها بجروح حرجة، فيما تبدو الإصابة ميئوسا منها.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إن المستوطنة الإسرائيلية أصيبت بجراح خطيرة في رأسها بعد تعرضها لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين من داخل الخليل.

ولاحقا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مفرق أبو الحلاوة شرقي مدينة الخليل وباشروا في الاستيلاء على أجهزة تسجيلات الكاميرات، وسط انتشار عسكري مكثف.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي شهدت فيه الأراضي المحتلة ارتفاعا في العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، حيث قُتل مستوطن وأصيب آخرون منذ أيام في عملية إطلاق نار في مستوطنة “كريات أربع”.

وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين

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