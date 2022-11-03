بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع التراجع

هبة بريس _ اقتصاد

.أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأحمر.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,46 في المائة إلى 10.811,03 نقط.

بدوره، سجل مؤشر”MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بـ0,47 في المائة إلى 864,82 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تراجعا بنسبة 0,64 في المائة، منتقلا إلى 801,06 نقط.

في ما يخص المؤشرات الدولية، انخفض مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” بنسبة 0,43 في المائة 9.869,22 نقطة.

وبدوره، سجل مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” تراجعا بـ0,36 في المائة 8.999,27 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 46,83 مليون درهم، سجلت في السوق المركزية (الأسهم)، ووصلت رسملة البورصة 562 مليار درهم.

على مستوى الفردي، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “ليدك” (-5,92 في المائة / 214,5 دراهم)، و”سلفين” (-5,47 في المائة / 586,1 درهم)، و”أوطوهال” (-5,37 في المائة / 70,02 درهم)، و”البنك المغربي للتجارة والصناعة” (-3,43 في المائة / 450 درهما)، و”لافارج هولسيم المغرب” (-3,36 في المائة / 1.440 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “دلاتر لفيفي المغرب” (+4,91 في المائة / 69,04 دراهم)، و”سنيب” (+2,83 في المائة / 695 درهما)، و”ريسما” (+2,59 في المائة / 113 درهما)، و”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م” (+2,46 في المائة / 127 درهما)، و”أكما” (+1,67 في المائة / 6.100 درهم).

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