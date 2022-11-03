بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع التراجع

2022-11-03 / 20:36
0
هبة بريس _ اقتصاد

.أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأحمر.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,46 في المائة إلى 10.811,03 نقط.

بدوره، سجل مؤشر”MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بـ0,47 في المائة إلى 864,82 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تراجعا بنسبة 0,64 في المائة، منتقلا إلى 801,06 نقط.

في ما يخص المؤشرات الدولية، انخفض مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” بنسبة 0,43 في المائة 9.869,22 نقطة.

وبدوره، سجل مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” تراجعا بـ0,36 في المائة 8.999,27 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 46,83 مليون درهم، سجلت في السوق المركزية (الأسهم)، ووصلت رسملة البورصة 562 مليار درهم.

على مستوى الفردي، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “ليدك” (-5,92 في المائة / 214,5 دراهم)، و”سلفين” (-5,47 في المائة / 586,1 درهم)، و”أوطوهال” (-5,37 في المائة / 70,02 درهم)، و”البنك المغربي للتجارة والصناعة” (-3,43 في المائة / 450 درهما)، و”لافارج هولسيم المغرب” (-3,36 في المائة / 1.440 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “دلاتر لفيفي المغرب” (+4,91 في المائة / 69,04 دراهم)، و”سنيب” (+2,83 في المائة / 695 درهما)، و”ريسما” (+2,59 في المائة / 113 درهما)، و”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م” (+2,46 في المائة / 127 درهما)، و”أكما” (+1,67 في المائة / 6.100 درهم).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس .. المملكة تستبعد

نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس ..…

2022-11-03 / 19:32
Photo of القرض الفلاحي للمغرب و SOWIT تبرمان شراكة من أجل مواكبة الفلاحين

القرض الفلاحي للمغرب و SOWIT تبرمان شراكة من أجل…

2022-11-03 / 17:54
Photo of تقرير: 69,4 % من العاطلين عن العمل يتمركزون ب5 جهات

تقرير: 69,4 % من العاطلين عن العمل يتمركزون ب5…

2022-11-03 / 16:31
Photo of وزيرة الاقتصاد و المالية تفرض على المقاولات العمومية تعيين متصرفين مستقلين

وزيرة الاقتصاد و المالية تفرض على المقاولات العمومية تعيين…

2022-11-03 / 16:14
Photo of بنخضرة: أنبوب الغاز النيجيري المغربي رافعة قوية للتنمية

بنخضرة: أنبوب الغاز النيجيري المغربي رافعة قوية للتنمية

2022-11-03 / 11:36
Photo of بنك المغرب: 66% من المقاولات تصف مناخ الاعمال ب”الطبيعي”

بنك المغرب: 66% من المقاولات تصف مناخ الاعمال ب”الطبيعي”

2022-11-03 / 11:02
Photo of أرباب الصناعة يتوقعون تحسنا في النشاط خلال الأشهر المقبلة

أرباب الصناعة يتوقعون تحسنا في النشاط خلال الأشهر المقبلة

2022-11-03 / 09:34
Photo of البنك الدولي ..المغرب بذل كل الجهود لضمان ” أمن المغاربة”

البنك الدولي ..المغرب بذل كل الجهود لضمان ” أمن…

2022-11-02 / 22:46
Photo of “لجنة برلمانية “تستكمل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023

“لجنة برلمانية “تستكمل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023

2022-11-02 / 20:13
Photo of صديقي :”الملتقى الدولي للتمر تظاهرة مهمة لتثمين سلسلة نخيل التمر وطنياً”

صديقي :”الملتقى الدولي للتمر تظاهرة مهمة لتثمين سلسلة نخيل…

2022-11-02 / 20:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق