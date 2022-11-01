Women shout slogans during an International Women's Day rally in Rabat, March 8, 2015. Sign reads (R) "when will equality happen?" and (2nd R) "elimination of discrimination." REUTERS/Stringer (MOROCCO - Tags: SOCIETY)

منظمة حقوقية ..وضع الأمهات العازبات يتصف بـ”الهشاشة”

2022-11-01 / 21:10
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هبة بريس _ الرباط

قالت منظمة حقوقية مغربية، أن عدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج يصل إلى أكثر من 3 آلاف طفل سنويا، مسجلة “ارتفاع نسب التخلي عنهم”، خلال العقد الأخير.

وتوقفت المنظمة عند بيانات المنظمة الحقوقية “إنصاف” والتي سجلت تزايدا ملحوظا في تخلي الأمهات العازبات عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلا يوميا، مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن مشكلة الأمهات العازبات في المغرب تجسد مجموعة من “الانتهاكات المترابطة والمركبة”، على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.

واعتبرت المنظمة أن وضع الأمهات العازبات يتصف بـ”الهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي”، كما تعد “مؤشرا دالا عن فجوات حقوق الإنسان في التشريعات المتعلقة بهذه الفئة وعلى انتهاك حقوقها”.

وأضافت المنظمة أن ارتباط موضوع الأمهات العازبات، بنقاش الحياة الجنسية خارج العلاقات الزوجية في الإسلام؛ يصعب مسألة طرحها، حيث تبقى بنظر الكثيرين “انتهاكا لكل الأعراف المجتمعية”، ويبقى الجنس خارج إطار الزواج “خطيئة دينية خطيرة”.

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