المنصوري: “وضعنا لأول مرة سجلا لضبط المستفيدين من الدعم لاقتناء السكن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأنه تم وضع سجل لضبط قائمة المستفيدين من الدعم المباشر في صيغته الجديدة لاقتناء سكن.

و في هذا الصدد، أوضحت المنصوري في معرض جواب لها على سؤال بقبة البرلمان بأن الدعم المباشر الذي أقرته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2023 و الموجه لاقتناء السكن سيخرج إلى حيز الوجود دون أي تمييز بين المغاربة سواء في العالم الحضري أو القروي.

و أضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذا الدعم سيوجه بشكل مباشر من خلال مساطر واضحة و شفافة للاستفادة من مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن و خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

و شددت الوزيرة المنصوري على أنه و لتجاوز الإشكاليات و المعيقات التي أحاطت بالبرامج السابقة، تم إحداث لجنة مختصة بتسوية الوضعية العقارية مع المؤسسات المعنية بالعقار العمومي.

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