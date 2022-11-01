المنصوري: “وضعنا لأول مرة سجلا لضبط المستفيدين من الدعم لاقتناء السكن”

2022-11-01 / 15:11
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأنه تم وضع سجل لضبط قائمة المستفيدين من الدعم المباشر في صيغته الجديدة لاقتناء سكن.

و في هذا الصدد، أوضحت المنصوري في معرض جواب لها على سؤال بقبة البرلمان بأن الدعم المباشر الذي أقرته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2023 و الموجه لاقتناء السكن سيخرج إلى حيز الوجود دون أي تمييز بين المغاربة سواء في العالم الحضري أو القروي.

و أضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذا الدعم سيوجه بشكل مباشر من خلال مساطر واضحة و شفافة للاستفادة من مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن و خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

و شددت الوزيرة المنصوري على أنه و لتجاوز الإشكاليات و المعيقات التي أحاطت بالبرامج السابقة، تم إحداث لجنة مختصة بتسوية الوضعية العقارية مع المؤسسات المعنية بالعقار العمومي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هلال يسخر من مهزلة “المجتمع المدني” في مخيمات تندوف

هلال يسخر من مهزلة “المجتمع المدني” في مخيمات تندوف

2022-11-01 / 13:44
Photo of القمة العربية بالجزائر.. نجاح مفترى عليه وفشل مرتقب تحت شعار “لم الشمل”

القمة العربية بالجزائر.. نجاح مفترى عليه وفشل مرتقب تحت…

2022-11-01 / 11:51
Photo of لعمامرة: نسبة مشاركة الرؤساء بقمة الجزائر “محترمة”

لعمامرة: نسبة مشاركة الرؤساء بقمة الجزائر “محترمة”

2022-10-31 / 23:26
Photo of الملك يبرق الرئيس الكوري معزيا في ضحايا حادث التدافع

الملك يبرق الرئيس الكوري معزيا في ضحايا حادث التدافع

2022-10-31 / 21:47
Photo of بوريطة من الجزائر ..التنسيق المغربي- المصري حاضر في كل القضايا

بوريطة من الجزائر ..التنسيق المغربي- المصري حاضر في كل…

2022-10-31 / 20:08
Photo of مختص يعدد ل”هبة بريس” مؤشرات عدم حضور الملك للقمة العربية

مختص يعدد ل”هبة بريس” مؤشرات عدم حضور الملك للقمة…

2022-10-31 / 20:01
Photo of الاجتماع المغلق بين المغرب والجزائر ..بوريطة يكشف الحقائق

الاجتماع المغلق بين المغرب والجزائر ..بوريطة يكشف الحقائق

2022-10-31 / 19:21
Photo of بوريطة من الجزائر ..” القمة “حدث مهم لكنها ليست هدفا

بوريطة من الجزائر ..” القمة “حدث مهم لكنها ليست…

2022-10-31 / 18:58
Photo of بوريطة من الجزائر ..القضايا في منطقتنا العربية “معقدة”

بوريطة من الجزائر ..القضايا في منطقتنا العربية “معقدة”

2022-10-31 / 18:25
Photo of بوريطة من الجزائر ..الواقع الدولي يشهد أزمات متعددة

بوريطة من الجزائر ..الواقع الدولي يشهد أزمات متعددة

2022-10-31 / 18:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق