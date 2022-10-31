خصم المغرب الأول بمونديال قطر يكشف قائمته

هبة بريس _ رياضة

كشف زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي لكرة القدم، اليوم الإثنين عن قائمة أولية للاعبين استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويخوض منتخب كرواتيا نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة ويستهل مشواره بمواجهة المنتخب المغربي في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل في استاد البيت.

وضمت القائمة الأولية أربعة وثلاثين لاعباً يتقدمهم نجم ريال مدريد لوكا مودريتش في انتظار اختصار هذه القائمة إلى ستة وعشرين لاعبا كحد أقصى.

ولم تشهد القائمة الأولية غيابات بارزة، في المقابل سجلت حضور حارسي المرمى دومينيك كوتارسكي ونيديلكو لابروفيتش للمرة الأولى في صفوف المنتخب الكرواتي.

وفي ما يلي قائمة منتخب كرواتيا الأولية استعدادا لمونديال قطر

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