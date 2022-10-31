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الوزير خالد آيت الطالب

آيت الطالب: علينا المحافظة على مكتسبات المستفيدين من نظام “راميد”

2022-10-31 / 17:00
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هبة بريس

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة المحافظة على مكتسبات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، وتعزيز انخراطهم في النظام الأساسي الإجباري عن المرض.

وأوضح آيت الطالب، في تصريح للصحافة، عقب أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تدارس سبل أجرأة تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” ابتداء من فاتح دجنبر 2022، لاسيما النقاط المتعلقة بالشق القانوني، وحملة توعية وتحسيس المنخرطين في (راميد).

وأضاف أنه بنفس المناسبة تم تسليط الضوء على أجرأة التدابير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبارها المؤسسة المدبرة للملف، لافتا إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بنظام معلوماتي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من شأنه توفير ملف طبي، يتضمن جميع المعلومات التي تتيح مواكبة المريض، وكذا تفعيل أداء التعويضات المتعلقة بالنفقات الصحية المؤداة على المستوى الوطني.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية هم، بالأساس، الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل هذا الورش وفق الجدولة الزمنية المحددة.

حضر هذا الاجتماع إلى جانب آيت الطالب، كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

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