قبيل المونديال.. جداريات تتضمن أحاديث نبوية في شوارع قطر

2022-10-31 / 11:50
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هبة بريس - وكالات

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 عن عدة جداريات نشرتها في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، تتضمن أحاديث نبوية مترجمة باللغة الإنجليزية، وذلك مع اقتراب انطلاق المونديال.

وانتشرت صور الجداريات في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداولها المتابعون على نطاق واسع.

ونالت استحسان المتابعين وإشادتهم بالمبادرة التي اعتبرها البعض طريقة مبتكرة في التعريف بالدين الإسلامي.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور، وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

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