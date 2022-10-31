حادث التدافع بكوريا الجنوبية.. لا مغاربة بين الوفيات

2022-10-31 / 10:20
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هبة بريس

في إطار مواكبة وتتبع الوزارة لمستجدات حادث التدافع المأساوي الذي شهدته العاصمة الكورية الجنوبية سيول يوم السبت 29 أكتوبر 2022، قامت الوزارة بإحداث خلية للأزمة إلى جانب تخصيص الأرقام الهاتفية التالية رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل التواصل والاستفسار.

وفي هذا الصدد، جددت الوزارة التأكيد على أنه لم يتم تسجيل إلى حد الآن أية حالة وفاة في أوساط المواطنين المغاربة.

هذا ولقي ما لا يقل عن 154 شخصا مصرعهم وأُصيب 149 آخرون جراء الحادث، وفقا لوزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية.

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