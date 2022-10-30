بعد أيام من الصمت ..الجزائر تنتقد قرار مجلس الأمن حول الصحراء

هبة بريس - الرباط

يبدو أن صدمة قرار مجلس الامن رقم 2654 حول الصحراء المغربية ، شكل صدمة قوية للجزائر التي انتقد بشدة تصويت مجلس الأمن على لائحة جديدة حول بعثة الامم المتحدة الى الصحراء “المينوسرو” وتمديد ولايتها الى سنة اضافية.

وعلقت الخارجية الجزائرية على قرار مجلس الامن بعد أيام من الصمت ، حيث نشرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية امس تصريحا قالت فيه إن دراسة مجلس الأمن لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن وجهات نظر مبعوثه الخاص للصحراء كان بمثابة فرصة ثمينة للمجلس حتى يرمي بثقله للمضي في مسار “تصفية الاستعمار” وهو الطرح الذي اضحى متجاوزا ولم يشر القه نص القرار نهائيا .

وأشارت الوزارة الى انه “يتعين الاشادة بالموقف الذي تبنته روسيا وكينيا”، مؤكدة ان “مجلس الامن كان ليكسب لو اتبعه للقيام بدور مفيد”.

وأشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن الدولي اليوم للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

ويمدد هذا القرار ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية إلى متم أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية، ضمن بلاغ اليوم، بأن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالإنجازات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية.

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