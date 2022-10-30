“لا لغلاء الأسعار”.. حملة تطالب بتدخل الحكومة

2022-10-30 / 11:43
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هبة بريس _ الرباط

انتقد مغاربة الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية لاسيما المحروقات واللحوم البيضاء والحليب ومشتقاته والقطاني

وخلفت هذه الزيادات غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر الترند المغربي على تويتر هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار بالمغرب”.

وعبر مستخدمو هذه المواقع عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة أمام صمت الحكومة وغياب تواصلها مع المواطنين، وقالوا “تقهرنا” استنكارا للزيادات الأخيرة والضرر الذي يهدد قوتهم اليومي.

وتفاعل مع هذه الحملة الرقمية الرافضة لغلاء الأسعار بالمغرب، مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا عدم تدخل الحكومة في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا “مهولا”.

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