شكيب بنموسى أمام سؤال في البرلمان عن تنامي الهدر المدرسي بجهة سوس

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة اباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول عدم التحاق عشرات التلميذات لمتابعة دراستهن بالتعليم الثانوي الإعدادي بجهة سوس ماسة.

في هذا السياق، أوضحت النائبة أن العديد من الإحصائيات المتعلقة بتتبع الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022- 2023، خاصة على مستوى السنة الأولى ثانوي إعدادي بالعالم القروي، تشير إلى أن العشرات من التلميذات الحاصلات على شهادة نهاية التعليم الابتدائي لم يلتحقن بصفوف الدراسة بالسنة الأولى ثانوي إعدادي على مستوى المؤسسات الثانوية الإعدادية التي تنتظر استقبالهن.

وأضافت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن عدم التحاق هؤلاء الفتيات بمقاعد الدراسة يخالف المقتضيات القانونية، بما فيها القانون الإطار 51.17، فيما يتعلق بإلزامية احتفاظ المنظومة التربوية بكل متعلمة وكل متعلم إلى غاية إنهاء التعليم الإلزامي على الأقل.

وأشارت اباكريم إلى أن وزارة التربية الوطنية تتحمل هي والمصالح التابعة لها مسؤولية الحرص على توفير كل الضمانات المادية والمعنوية والقانونية لتمكين جميع أبناء وبنات هذا الوطن من حقهم وحقهن في التمدرس، مشددة على ضرورة إيلاء المنظومة التربوية المغربية مزيدا من الاهتمام لتمدرس الفتاة عامة والفتاة القروية خاصة.

وفي ختام سؤالها الكتابي، تساءلت النائبة البرلمانية عن آليات التتبع والمواكبة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محليا وجهويا لأجل القضاء على الهدر المدرسي في صفوف الفتيات القرويات.

وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة عن التسهيلات التي ستقدمها الوزارة للمجتمع المدني المحلي والجهوي المستعد للمساهمة في القضاء على الأسباب المادية، الاجتماعية والثقافية التي قد تكون سببا في الانقطاع المبكر عن الدراسة في صفوف الفتيات بجهة سوس ماسة.

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