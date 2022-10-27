قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم

هبة بريس - وكالات

قررت السلطات القطرية، التي سهلت شروط الدخول قدر الإمكان، السماح للسائحين بالقدوم إلى البلاد وفق سلسلة من التدابير التي تضمن دخولا سهلا للمشجعين خلال فترة مونديال 2022.

وقالت وزارة الصحة القطرية إن الضيوف لن يحتاجوا لإجراء فحوصات كوفيد-19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى إلغاء إجراءات الحجر الصحي، ولن يكون التطعيم بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد شرطا إلزاميا .

كما لن يطلب من الزوار تحميل تطبيق “احتراز” على هواتفهم النقالة بمجرد وصولهم إلى قطر.

وتضمنت التدابير سابقا ارتداء الكمامة إلزاميا في جميع المرافق العامة أما الآن فالالتزام سيكون فقط بمرافق الرعاية الصحية.

وتدخل التغييرات حيز التنفيذ ابتداءا من 1 نوفمبر، أي قبل وقت قصير من انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة، المقرر إجراؤها في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

في الوقت نفسه، لن يسمح لأي أجنبي بدخول الأراضي القطرية، في الفترة من 1 نوفمبر إلى 23 ديسمبر، سوى لحاملي بطاقة “هيا”.

وبطاقة “هيا” هي التصريح الوحيد لدخول المشجعين إلى قطر، خلال المونديال، وتمنح البطاقة العديد من المزايا أهمها توفير المواصلات المجانية في وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام والدخول إلى بعض مناطق المشجعين.

على أن تفتح أبواب البلاد مرة أخرى أمام السياح بعد 23 ديسمبر.

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