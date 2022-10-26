متابعة “طوطو” في حالة سراح

2022-10-26 / 16:18
2
هبة بريس - القسم الفني

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل متابعة مغني الراب طه فحصي المعروف ب”طوطو” في حالة سراح.

وقررت النيابة العامة، متابعة طوطو في حالة سراح، مع أدائه لغرامة قدرها 20 الف درهما.

هذا وكان محامي “الغراندي طوطو”، عبد الفتاح زهراش كشف صباح يومه الأربعاء، أن الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي والملحنين عبد العاطي أمنا وعبد الله عصامي ومولاي أحمد العلوي، قد قدموا تنازلا لصالح موكله، فيما لم يتنازل الصحفي محمد التيجيني وعنصر أمني عن متابعة “طوطو”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عن إخلاء سبيل زوجها.. دنيا بطمة:”فبلادي ظلموني”

عن إخلاء سبيل زوجها.. دنيا بطمة:”فبلادي ظلموني”

2022-10-26 / 17:15
Photo of إخلاء سبيل زوج دنيا بطمة بكفالة مالية

إخلاء سبيل زوج دنيا بطمة بكفالة مالية

2022-10-26 / 16:23
Photo of الدكالي يتنازل عن شكايته ضد “طوطو” و”التيجيني” يرفض

الدكالي يتنازل عن شكايته ضد “طوطو” و”التيجيني” يرفض

2022-10-26 / 13:06
Photo of عاجل.. تقديم “طوطو” للمثول أمام النيابة العامة

عاجل.. تقديم “طوطو” للمثول أمام النيابة العامة

2022-10-26 / 10:33
Photo of هل دخلت شيرين في غيبوبة؟.. مدير أعمالها يكشف المستجدات

هل دخلت شيرين في غيبوبة؟.. مدير أعمالها يكشف المستجدات

2022-10-26 / 09:55
Photo of في محنتها..نشطاء يرفعون هاشتاغ كلنا دنيا بطمة

في محنتها..نشطاء يرفعون هاشتاغ كلنا دنيا بطمة

2022-10-25 / 23:33
Photo of خاص..فاتن اليوسفي و علاء أكعبون ينفيان انضمامهما إلى طاقم “سلمات ابو البنات”

خاص..فاتن اليوسفي و علاء أكعبون ينفيان انضمامهما إلى طاقم…

2022-10-25 / 21:23
Photo of فيلم احمد بدير يتوج بأغلب جوائز المهرجان السينمائي الاورو إفريقي بتزينيت

فيلم احمد بدير يتوج بأغلب جوائز المهرجان السينمائي الاورو…

2022-10-25 / 16:48
Photo of بين تطبيق القانون و تعاطف الجمهور..وضعية”طوطو” تخلق الجدل

بين تطبيق القانون و تعاطف الجمهور..وضعية”طوطو” تخلق الجدل

2022-10-25 / 16:14
Photo of اكتفت بحسام حبيب.. شيرين تلغي متابعة الجميع على صفحتها في “فيسبوك” 

اكتفت بحسام حبيب.. شيرين تلغي متابعة الجميع على صفحتها…

2022-10-25 / 12:24

‫2 تعليقات

  2. الغرامة تكون بعد النطق بالحكم، هذه كفالة الحضور، السرعة في تحرير الاخبار غير محمودة. وينتج عنها كثرة الاخطاء في الشكل و المضمون. تيقنوا مما تنشرون لتكتسبوا مصداقية اكثر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق